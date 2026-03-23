Bei einem Kita-Ausflug fehlt plötzlich ein Dreijähriger, er wird dann im Wasser eines Flusses gefunden. Tagelang ringt der Junge ums Überleben, nun macht die Polizei eine traurige Mitteilung.

Siegen (dpa) – Ein dreijähriger Junge ist sechs Tage nach einem Sturz in einen Fluss bei einem Kindergartenausflug bei Siegen gestorben. Er starb laut Mitteilung der Polizei in den frühen Nachmittagsstunden im Krankenhaus.

Die Polizei geht bislang von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zu den Geschehensabläufen liefen ununterbrochen weiter, wie die Behörde weiter mitteilte.

Der Junge hatte bisherigen Angaben zufolge am Dienstagmittag mit seiner Kita-Gruppe nahe der Sieg gespielt. Insgesamt acht Aufsichtspersonen begleiteten die 46 Kinder, wie das Deutsche Rote Kreuz als Träger der Einrichtung berichtet hatte. Als auffiel, dass der Dreijährige fehlte, wurde er gesucht und in der Sieg treibend gefunden. Die Betreuer bargen das Kind, Rettungskräfte reanimierten den Jungen. Seither kämpfte er im Krankenhaus ums Überleben.