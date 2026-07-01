Gebäude evakuiert
Drei Tote bei Brand in Monschau in der Eifel
Feuerwehr München
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)
Malin Wunderlich. DPA

Mitten in der Nacht fängt es im Eifelort Monschau an zu brennen. Die Folgen sind verheerend.

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Monschau (dpa) - Bei einem Brand in Monschau nahe Aachen sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Anfangs sprach die Polizei auch von mehreren Verletzten. Später sagte eine Polizeisprecherin, es müsse noch geklärt werden, ob es auch Verletzte gegeben habe. Etwa zwei Dutzend Menschen würden derzeit begutachtet. Hier warte man noch auf Informationen zu ihrem Verletzungsgrad. 

Unklar sei auch noch, ob der Brand in dem Eifelort in einem Wohnheim für Senioren und Menschen mit geistiger Behinderung oder in einem Wohnhaus stattgefunden habe. Es handele sich um eine Art Gehöft, in dem sowohl das Heim als auch Wohnungen untergebracht seien. Wie viele Menschen sich in diesem Gebäudekomplex in der Nacht aufgehalten hätten, sei noch unklar, sagte die Sprecherin.

Den Angaben zufolge brach das Feuer gegen 1.30 Uhr aus. Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen an. Die Brandursache muss laut Polizei noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-314036/2

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