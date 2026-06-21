Notfälle
Drei Menschen nach Baden im Rhein vermisst
Nach einem Bad im Rhein werden mehrere Menschen vermisst.
Nach einem Bad im Rhein werden mehrere Menschen vermisst. (Archivfoto)
Sascha Thelen. DPA

Das sommerliche Wetter lockt in Hessen viele Menschen zum Abkühlen auch in den Rhein. Bei Biblis werden am Abend drei Menschen vermisst, die dort baden gegangen waren.

Biblis (dpa) – In Hessen werden drei Menschen nach dem Baden im Rhein bei der Gemeinde Biblis im Landkreis Bergstraße vermisst. Ein 50-Jähriger, der am Nachmittag zum Schwimmen ging, kehrte bis zum Abend nicht zurück, wie die Polizei mitteilte. Während der Suchmaßnahmen wurde die Besatzung eines Polizeibootes von Passanten vom Ufer aus darauf aufmerksam gemacht, dass zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer im Rhein untergegangen seien, wie es weiter hieß. Sofortige Suchmaßnahmen seien auch in diesem Fall zunächst erfolglos geblieben.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-256000/1

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