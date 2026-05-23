Nach torlosen 120 Minuten fällt die Entscheidung erst vom Punkt: Drittligist Viktoria Köln verteidigt durch ein 6:5 im Endspiel gegen den Viertligisten Fortuna Köln den Mittelrhein-Pokaltitel.

Köln (dpa/lnw) – Viktoria Köln hat in einem stimmungsvollen und spannenden Derby zum neunten Mal den Landespokal des Fußballverbands Mittelrhein gewonnen. Der Drittligist gewann das hart umkämpfte Endspiel gegen den Regionalliga-West-Meister und Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln vor 8.263 Zuschauer im ausverkauften Sportpark Höhenberg erst im Elfmeterschießen mit 6:5.

Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. In der kommenden Saison treffen die Clubs auch in der dritten Liga aufeinander. Nachdem die ersten elf Elfmeter alle verwandelt worden waren, vergab für Fortuna Dejan Galjen den entscheidenden Schuss. Viktorias Torwart Arne Schulz parierte.

Der Drittliga-Elfte Viktoria qualifiziert sich damit zum neunten Mal für die DFB-Pokal-Hauptrunde. Die erste Runde wird am 6. Juni ausgelost und Ende August sowie Anfang September ausgetragen. Die Viktoria spielt im DFB-Pokal als zweiter Kölner Club neben dem Bundesligisten 1. FC Köln mit.