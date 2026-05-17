Der FC Bayern feiert auf dem Rathaus-Balkon ausgiebig seine 35. deutsche Meisterschaft. Von den Stars gibt es eine Titel-Ansage. Eine Enttäuschung schwingt bei allem Jubel aber noch mit.

München (dpa) – Beim Party-Marathon zur deutschen Meisterschaft hat der FC Bayern München auf eine schmerzhafte Saison-Enttäuschung zurückgeblickt, Tausende Fans aber gleichzeitig über eine Double-Ansage jubeln lassen. «Wir hatten, glaube ich, alle dieses Jahr das Gefühl, dass wir die Champions League gewinnen können. Das tut richtig weh, aber in einer Woche haben wir noch ein Spiel und da werden wir noch mal richtig Gas geben», rief der scheidende Leon Goretzka den ausgelassenen Anhängern auf dem Marienplatz zu.

Sonnenbrillen nach kurzer Nacht

Die Münchner hatten im Halbfinale der Champions League knapp gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain den Endspiel-Einzug verpasst. Nach der Feier der 35. deutschen Meisterschaft wollen die Münchner die Saison nun am kommenden Samstag mit dem 21. DFB-Pokalgewinn erfolgreich abrunden. Erst einmal feierten die Bayern jedoch am Sonntag mit der Meisterschale auf dem Rathaus-Balkon.

Kapitän Manuel Neuer zeigte sich dort als Erster den Fans und brachte die Schale mit. Von seinen beim 5:1 gegen den 1. FC Köln erlittenen muskulären Problemen an der Wade war bei der Titelparty nichts zu merken.

«Das war ein gelungener Tag für uns heute», sagte Neuer. Vor einem rot-weißen Fahnenmeer jubelten Trainer Vincent Kompany und seine Stars traditionell in Tracht. Nach einer kurzen Nacht trugen einige Stars Sonnenbrillen, als sie auf dem Balkon sangen und tanzten.

Nach Party-Marathon: Blick auf Pokalfinale

«Die Spieler haben ordentlich Gas gegeben gemeinsam mit Vincent», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. «Die haben ihre gesamten Tanzkünste gezeigt. Es war eine lange Nacht.» Am Samstag wollen die Münchner gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewinnen. «Wir haben noch was vor uns, da geht ab morgen der ganze Fokus drauf», sagte Dreesen.

Präsident Herbert Hainer formulierte seine Erwartungshaltung an das Team. «Die Frauen haben das Double bereits gewonnen – das ist ein klarer Auftrag, lieber Vincent, den Pokal nach Hause zu holen und auch das Double zu gewinnen», sagte Hainer, der von einer «grandiosen Saison» der Kompany-Mannschaft sprach.

Die Bayern-Stars sind Stammgäste auf dem Rathaus-Balkon, auf dem der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) erstmals der Gastgeber war. «Der FC Bayern ist das Aushängeschild für München. Wenn man als Politiker in der Welt unterwegs ist, wird man immer auf zwei Dinge in Bezug auf München angesprochen – das Oktoberfest, aber vor allem auf den FC Bayern», sagte Krause.