Dortmund holt brasilianisches Toptalent Kaua Prates
Borussia Dortmund verpflichtet das 17 Jahre alte Talent zur kommenden Saison und stattet es mit einem Vertrag bis 2031 aus. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten beträchtlich sein.

Dortmund (dpa) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zur kommenden Saison den 17 Jahre alten brasilianischen Linksverteidiger Kaua Prates verpflichtet. Der Vertrag hat Gültigkeit bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei etwa zwölf Millionen Euro liegen.

Bis zum Sommer wird Kaua Prates noch bei Cruzeiro Belo Horizonte weiterspielen. 2019 war er in die Jugendabteilung des brasilianischen Erstligisten gewechselt und im Mai 2025 als 16-Jähriger erstmals in der Profimannschaft zum Einsatz gekommen.

«Kaua ist einer der talentiertesten Spieler in Südamerika», sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken laut einer Vereinsmitteilung. Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: «Vom Profil her ist er sehr flexibel und kann in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden.»

