Toni Eggert hat es mit einem neuen Doppelpartner noch einmal zu den Olympischen Spielen geschafft. Der erhoffte Erfolg dort blieb aus. Nun sagt er den Rodel-Bahnen endgültig Tschüss.

Oberhof (dpa) – Doppelsitzer-Rekordweltmeister Toni Eggert beendet seine Karriere. Der 39 Jahre alte Rennrodler erklärte nach elf WM-Titeln und insgesamt 29 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften seinen Rücktritt.

Bei den Spielen in Cortina und Mailand war Eggert mit seinem Doppelpartner Florian Müller angetreten und hatte Platz vier belegt. Zuvor war er bei den Spielen in Pyeongchang und Peking jeweils mit Sascha Benecken als Doppelpartner Dritter beziehungsweise Zweiter geworden.

Im August 2023 hatte Eggert bereits einmal seinen Rücktritt erklärt und war Trainer der US-Rodler geworden. Doch Ende Februar 2024 kam er mit Florian Müller zurück. Gleich seinen ersten Weltcup mit dem neuen Partner gewann Eggert.