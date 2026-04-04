Die formstarken Mainzer sind in der Bundesliga schwer zu bezwingen - diese Erfahrung macht auch Königsklassen-Aspirant Hoffenheim. Philipp Tietz trifft gleich zweimal in Sinsheim.

Sinsheim (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim hat auf dem erhofften Weg in die Champions League den nächsten herben Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unterlag in der Fußball-Bundesliga dem FSV Mainz 05 mit 1:2 (1:1). Die Rheinhessen jubelten nach zwei Toren von Philip Tietz (13. und 79. Minute) über drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf und das sechste ungeschlagene Spiel in Serie.

Vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Sinsheimer Stadion hatte Fisnik Asllani (23.) mit seinem neunten Saisontreffer zwischendurch ausgeglichen. Die Kraichgauer sammelten damit in den letzten sechs Spielen nur fünf Punkte und gewannen lediglich bei Schlusslicht Heidenheim.

Der Mainzer Chefcoach Urs Fischer kann nach einer unterhaltsamen, aber nicht hochklassigen Partie auf nun 15 Begegnungen mit 27 Punkten zurückblicken, dabei verlor der Schweizer nur zwei Mal. Zudem sammelten seine Profis weiteres Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag gegen Racing Straßburg.

«Erntezeit» bei der TSG fällt mager aus

Bei den Hoffenheimern setzte Ilzer Toptorjäger Andrej Kramaric erst mal auf die Bank. Es stürmten Asllani, Tim Lemperle und Bazoumana Touré. Der kosovarische Nationalspieler Albian Hajdari, dessen Cut über dem Ohr aus dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei (0:1) mit 16 Stichen genäht werden musste, lief in der Abwehr mit Kopfverband auf.

«Jetzt ist die finale Phase, jetzt ist Erntezeit» – so hatte sich der österreichische TSG-Coach vor der Partie geäußert. Zwei Wochen nach der 0:5-Klatsche in Leipzig machte seine Mannschaft von Beginn an Druck.

Baumann beim 0:1 machtlos

Die Mainzer, mit dem immer noch verletzten Nationalspieler Nadiem Amiri nur auf der Tribüne, hatten nach gut zehn Minuten Glück, als Torhüter Daniel Batz einen Kopfball von Lemperle abwehrte. Auf der Gegenseite nutzte dann Tietz eine Unaufmerksamkeit der Gastgeber: Umringt von drei Hoffenheimern köpfte er zum 1:0 ein – DFB-Keeper Oliver Baumann hatte keine Chance.

Asllani ließ dann die TSG-Fans jubeln: Der agile Ex-Elversberger verschaffte sich mit einer Drehung Platz und hämmerte den Ball aus 18 Metern unter die Latte. Immer besser lief es nun bei den Hoffenheimern zusammen, Mainz um Spielmacher Paul Nebel verlegte sich zunehmend auf Konter.

Auch Kramaric bringt die Wende nicht

Fischer brachte noch vor der Pause Kacper Potulski für Routinier Dominik Kohr, der mit dem flankenfreudigen Vladimir Coufal auf der linken Seite so seine Not hatte und Gelb-Rot-gefährdet war.

Die zündenden Ideen fehlten den Hoffenheimern auch nach der Pause. Zudem ließen sie hinten immer wieder Lücken zu. Nach einer Stunde kam Kramaric, doch auch der WM-erfahrene Kroate konnte die Mainzer Abwehr nicht entscheidend aufreißen. Es kam noch bitterer für die TSG: Tietz köpfte erst aus kurzer Distanz Baumann an, jagte dann aber den Ball zum 2:1 ins Tor.