Nur einmal schaffte es der SC Freiburg, die Fußballerinnen des FC Bayern zu schocken. Auch diesmal siegt das beste deutsche Frauen-Team sehr souverän.

Freiburg (dpa) – Der deutsche Frauenfußball-Meister FC Bayern München hat auch sein zweites Spiel im neuen Jahr deutlich gewonnen. Beim SC Freiburg setzten sich die Tabellenführerinnen zum Auftakt des 17. Spieltags mit 4:1 (1:1) durch.

Die erste Münchner Führung durch Pernille Harder (27.) glichen die Freiburgerinnen durch Lisa Kolb (45.+1) zwar überraschend noch einmal aus. Nach der Pause trafen aber erneut Harder (58.), Winter-Neuzugang Edna Imade (75.) und Linda Dallmann (79.) für die Bayern.

Die Münchnerinnen hatten die Partie von Beginn an im Griff. Freiburgs Ausgleich kurz vor der Pause fiel wie aus dem Nichts. Vorerst bauten die Titelverteidigerinnen ihren Vorsprung in der Tabelle auf neun Punkte aus. Das Spiel des Tabellenzweiten VfL Wolfsburg am Samstag in Bremen fällt aus.