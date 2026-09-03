Das Tor-Monster ist wieder da. Im Pokal gelingen Bayern-Star Harry Kane seine ersten beiden Treffer in der neuen Saison.

Osnabrück (dpa) - Eine launige Spitze gegen Bayern-Star Harry Kane konnte sich Münchens Sportdirektor Christoph Freund nicht verkneifen. «Jetzt war er ja in der Krise, hatte zwei Pflichtspiele nicht getroffen», scherzte Freund nach dem 4:1 (2:1) des Double-Siegers in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Osnabrück, zu dem Kane zwei Treffer beigetragen hatte.

Beim 2:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund und beim 5:1 zum Ligastart gegen den VfB Stuttgart war der englische Nationalstürmer jeweils leer ausgegangen. Jetzt legte der torhungrige Stürmer wieder los. Im 150. Pflichtspiel für die Bayern waren es seine Treffer 147 und 148.

Stolze Bilanz

«Natürlich bin ich stolz. Es wäre natürlich schön gewesen, die 150 vollzumachen, aber nein: Ich bin extrem stolz darauf, 150 Spiele für diesen großartigen Verein bestritten zu haben», sagte Kane. «Solche Zahlen zu erreichen bedeutet, dass wir gute Arbeit leisten, und ich fühle mich in dieser Mannschaft sehr wohl.»

So wohl, dass er bald seinen Vertrag bei den Bayern verlängert? Noch ist es nicht so weit. Die Verhandlungen laufen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, auch wenn die Tendenz positiv scheint. In München wollen sie alles versuchen, Kane von einem Verbleib zu überzeugen. «Er geht jedes Spiel voll motiviert an, ist ein absoluter Vollprofi», lobt Freund den Bayern-Torjäger.