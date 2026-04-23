Ihr Final-Comeback feiern die Bayern mit einer Kabinenparty. Schnell richtet sich der Blick jedoch auf den nächsten Kracher. Ein Spieler könnte in den kommenden Wochen noch besonders wichtig werden.

Leverkusen (dpa) – Nach dem starken Auftritt auf dem Rasen schlüpfte Jamal Musiala in die Rolle des Party-Chefs. Als Kabinen-DJ heizte der Turbodribbler seinen Teamkollegen ein und feierte mit ihnen den ersten Einzug des FC Bayern ins DFB-Pokalfinale seit sechs Jahren. «Guess Who's back» (Ratet mal, wer wieder da ist) prangte entsprechend in großen Lettern auf den Endspiel-Shirts der Münchner mit Brandenburger Tor und Berliner Olympiastadion.

2020 gewannen die Bayern unter Trainer Hansi Flick den Pokal, die Meisterschaft und die Champions League. Das soll wieder klappen. «Wir holen die Meisterschaft und den Europacup und den Pokal», sangen die Fans und packten damit die Mission dieser Saison in eine Melodie. Der Triple-Traum lebt – und die Münchner scheinen kaum aufzuhalten.

Pressing-Bayern noch dominanter

«Die Mannschaft ist im Moment wirklich überragend, hat eine unheimliche Kameradschaft und Spielfreude», lobte Präsident Herbert Hainer in den Katakomben der BayArena. «Da spielt alles zusammen: der Zusammenhalt, die Fitness, die Spielfreude und das System, wie wir spielen.»

Mit seinem aggressiven Pressing-Stil hat Vincent Kompany das Spiel des deutschen Rekordmeisters nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Kombiniert mit der Ballsicherheit und individuellen Klasse der Münchner ist das eine fast unschlagbare Mischung. Beim 2:0 im Halbfinale gegen Leverkusen erdrückten die Bayern den Gegner fast, setzten Bayer 04 nahezu pausenlos unter Druck.

In Deutschland kann da kein Gegner mithalten. International können es nur ganz wenige. Einer davon wartet nächste Woche. Schon jetzt ist das Halbfinale in der Königsklasse bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain in aller Munde (Hinspiel am Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime).

Eberl: «Zwei Spiele, die ganz Fußball-Europa begeistern werden»

«Das ist einfach eine herausragende Mannschaft, die weiß, wie es geht, zu gewinnen. Das werden zwei Spiele, die ganz Fußball-Europa begeistern werden», sagte Sportvorstand Max Eberl. «Das ist eine harte und schwierige Aufgabe, aber ich denke, dass wir dafür bereit sind», sagte Torwart Manuel Neuer im ZDF.

Bereit scheint auch Musiala. Der Ausnahmefußballer kommt nach seiner schweren Wadenverletzung mit langer Pause immer besser in Tritt. «Man kann sehen, dass seine Spielfreude langsam zurückkommt», sagte Kompany. Musiala bereitete das entscheidende Tor von Harry Kane vor und hatte zahlreiche weitere Offensivaktionen. «Er spielt in den letzten Wochen vom Gefühl her wieder befreit», beschrieb sein Coach.

Musiala nach Gnabry-Verletzung noch wichtiger

Das zeigt sich auch in den Zweikämpfen. Musiala scheut sie nicht, zieht nicht zurück. Er fiel in Leverkusen auch durch großen Einsatz und Grätschen auf. «Er macht für die Mannschaft, er tut für die Mannschaft. Und seine Momente hat er immer wieder», sagte Eberl. «Jedes Spiel, jede Minute hilft ihm.»

In den entscheidenden Wochen des Projekts Titel kann der Edeltechniker und Angriffs-Antreiber den Unterschied machen. «Jetzt in den großen Spielen brauchen wir ihn», sagte Eberl.

Durch die Adduktoren-Verletzung und das damit verbundene Saison-Aus von Serge Gnabry wird Musiala noch wichtiger – nicht nur für die Bayern. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Entwicklung seines Offensiv-Asses mit Blick auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gerne sehen.