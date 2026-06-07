Kriege und Krisen
Die Bundeswehrkrankenhäuser
Wie gut sind Kliniken in Hessen auf einen Krieg vorbereitet
Das Bundeswehrzentralkrankenhaus befindet sich in Koblenz.
Andreas Arnold. DPA

Die Bundeswehrkrankenhäuser behandeln auch zivile Patienten. Es gibt fünf in Deutschland.

Koblenz (dpa) – In Deutschland gibt es fünf Bundeswehrkrankenhäuser. Neben dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz liegen sie in Berlin, Hamburg, Ulm und Westerstede im Ammerland.

Die Kliniken sind auf Notfallmedizin, Intensivmedizin, Unfallchirurgie und die Versorgung komplexer Verletzungsmuster spezialisiert. Es werden sowohl militärische als auch zivile Patienten behandelt.

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz ist das medizinische Kompetenzzentrum der Streitkräfte in Südwestdeutschland. Es ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn und der Universitätsmedizin Mainz.

© dpa-infocom, dpa:260607-930-184090/1

Ressort und Schlagwörter

Gesundheit

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