Musik
Die Ärzte kündigen Tour für 2027 an
Farin Urlaub
Der Gitarrist Farin Urlaub (Archivbild).
Silas Stein. DPA

Die Punkrockband plant nächstes Jahr Konzerte in mehreren Städten. Auftakt ist in Berlin. Wann der Vorverkauf für die Tour startet.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Die Berliner Punkrockband Die Ärzte («Noise», «Schrei nach Liebe», «Zu spät») wollen kommendes Jahr wieder auf Tour gehen. Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo «Rod» González kündigten auf ihrer Homepage unter anderem Konzerte in Berlin, Köln, München und Hamburg sowie Wien und Zürich an.

Auftakt der Tour «die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027» ist am 8. April 2027 in Berlin geplant. Der Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10.00 Uhr online auf bademeister.opm-shop.com.

Eingeplant sind laut Mitteilung auch sogenannte Sozialtickets und ein Nachhaltigkeitskonzept. 2024 hatte die selbst ernannte «Beste Band der Welt» Konzerte auf dem Gelände des alten Flughafens Tempelhof in Berlin gespielt.

© dpa-infocom, dpa:260413-930-937458/1

Ressort und Schlagwörter

Kultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren