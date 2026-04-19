Fußball-Bundesliga
Diagnose da: Süle kann auf BVB-Abschied auf dem Platz hoffen
TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund
Niklas Süle erlebte in Hoffenheim einen Nachmittag zum Vergessen. Immerhin ist er weniger schwer verletzt als befürchtet.
Uwe Anspach. DPA

In Hoffenheim erwischte Niklas Süle beim Comeback einen gebrauchten Nachmittag. Er verletzte sich und verschuldete dabei einen Strafstoß. Immerhin: Seine letzte Aktion für den BVB war es wohl nicht.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Aufatmen beim verletzten BVB-Verteidiger Niklas Süle: Die unglückliche Vorstellung des Ex-Nationalspielers in Hoffenheim wird anders als zunächst befürchtet wohl nicht sein letzter Auftritt für Borussia Dortmund gewesen sein. Süle zog sich nach Angaben des Vereins nur eine leichte Knieverletzung zu. «Der Innenverteidiger wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen», teilte der BVB mit.

Süle hatte sich kurz vor der Halbzeit am Knie verletzt und dabei zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß verursacht. Nach dem Ausrutscher wehrte der 30-Jährige an alter Wirkungsstätte noch einen Schuss mit der Hand ab. Andrej Kramaric nutzte den Strafstoß zum 1:0, am Ende hieß es 2:1 für die Hoffenheimer.

Ricken befürchtete zunächst schwerere Verletzung

Zunächst sah es danach aus, als ob das Handspiel die letzte Aktion Süles im Trikot der Borussia gewesen sein könnte. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erklärte nach dem Spiel: «Es besteht schon der Verdacht, dass er sich schwerer verletzt hat. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine.»

Jetzt ist klar: Wenn alles gut läuft, bekommt Süle eine Chance auf einen gelungeneren Abschied nach vier Jahren beim BVB.

© dpa-infocom, dpa:260419-930-965959/1

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