Der Transfer von Moussa Diaby steht bei Bayer vor dem Abschluss. Beim Ligastart in Elversberg ist er aber wohl noch nicht im Kader. Fest steht: Mark Flekken steht im Tor.

Leverkusen (dpa) – Moussa Diaby ist bereits in Leverkusen, seine Rückkehr zu Bayer steht unmittelbar bevor. Trainer Carles Martinez bestätigte vor dem Bundesliga-Spiel bei der SV Elversberg (Samstag, 15.30 Uhr/ Sky), dass der Transfer des Flügelspielers kurz vor dem Abschluss steht. «Die Fotos von Moussa hat ja jeder sehen können. Wir arbeiten daran, die letzten Details zu klären und hoffen, dass es klappt», sagte der Spanier am Freitag.

Vielmehr wollte der Coach auch nicht zu seinem potenziellen Neuzugang sagen. Die Chancen, dass der 27 Jahre alte Fußball-Profi möglicherweise schon im Saarland zum Kader gehört: Eher gering. «Es stehen noch letzte Klärungen und medizinische Tests aus. Daher sehe ich es aktuell schwierig, dass er morgen im Kader steht. Ich möchte lieber erst über ihn sprechen, wenn alles offiziell ist.» Diaby spielte bereits von 2019 bis 2023 für die Werkself und soll nun nach drei Jahren zurückkehren.

Geklärt ist dagegen die Torhüterposition. Mark Flekken erhält zum Bundesliga-Auftakt das Vertrauen des Trainers. Damit ist die zuletzt offene Frage zwischen Flekken und Janis Blaswich beantwortet. Blaswich war zuletzt im DFB-Pokal im Einsatz.

Premiere in Elversberg

Für Leverkusen ist die Partie im Saarland der Start in die neue Bundesliga-Saison. Die Werkself geht nach einem souveränen 4:0 im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden mit Rückenwind in das Duell. Elversberg setzte sich in der ersten Pokalrunde mit 3:1 beim MSV Duisburg durch und steht vor seinem ersten Bundesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte.

Auch wenn die SVE als Aufsteiger der große Außenseiter ist, warnte Martinez. «Jeder hat mitbekommen, wie sie in der 2. Liga gespielt und warum sie erfolgreich waren. Sie machen in Elversberg sehr viele Dinge sehr gut», sagte der Spanier. Es gelte, den Fokus auf das eigene Spiel zu richten. «Ich erwarte, dass wir Lösungen finden und am Ende dieses Spiel gewinnen.»