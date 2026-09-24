Fußball-NationalmannschaftDFB-Team mit Remis gegen Niederlande bei Klopp-Debütdpa24.09.2026, 22:44 UhrJürgen Klopp hat beim Debüt als Bundestrainer mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Unentschieden geholt. Das DFB-Team spielte zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande 1:1 (1:0).Amsterdam (dpa) – Termine NationalmannschaftKader NationalmannschaftInformationen zur Nations League© dpa-infocom, dpa:260924-99-752809/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterSport