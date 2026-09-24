Fußball-Nationalmannschaft
DFB-Team mit Remis gegen Niederlande bei Klopp-Debüt

Jürgen Klopp hat beim Debüt als Bundestrainer mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Unentschieden geholt. Das DFB-Team spielte zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande 1:1 (1:0).

Amsterdam (dpa) – Termine Nationalmannschaft

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© dpa-infocom, dpa:260924-99-752809/1

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