Abgang in Frankfurt
DFB-Stürmerin Anyomi wechselt nach London
Nicole Anyomi
Wechselt nach London: DFB-Angreiferin Nicole Anyomi. (Archivbild)
Daniel Karmann. DPA

Nach fünf Jahren bei Eintracht Frankfurt sucht Nicole Anyomi eine neue Herausforderung im Ausland. Wohin es die Torjägerin zieht.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main/London (dpa) – Fußball-Nationalstürmerin Nicole Anyomi wechselt zum englischen Erstligisten London City Lionesses. Die 26-Jährige erhält dort einen Dreijahresvertrag. Ihr Abgang von Eintracht Frankfurt bei auslaufendem Vertrag war schon lange klar.

Die Lionesses sind der erste Verein in Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballverein agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenclub Olympique Lyonnes.

«Schneller und direkter»

«Ich denke, in dieser Liga wird schneller und direkter gespielt. Die Frauen-Bundesliga ist sehr taktisch. Hier kann ich mich verbessern, um den nächsten Schritt zu gehen», sagte Anyomi in einem Video ihres neuen Clubs.

Die frühere Angreiferin der SGS Essen hat in 173 Bundesliga-Einsätzen 64 Tore erzielt. Mit der DFB-Auswahl gewann sie 2024 Olympia-Bronze, konnte sich in 34 Länderspielen (4 Tore) aber keinen Stammplatz erkämpfen.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-323575/1

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