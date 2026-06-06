Auslosung
DFB-Pokal: Frankfurt spielt beim Fünftligisten St. Tönis
Trophäe im DFB-Pokal
Die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost. (Archivbild)
Soeren Stache. DPA

Eintracht Frankfurt tritt zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Niederrhein an. Die Lose zog Schiedsrichter Deniz Aytekin. Drittligist Wehen Wiesbaden darf gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen ran.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt (dpa) – Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten SC St. Tönis vom Niederrhein. Das ergab die Auslosung durch den «Schiedsrichter des Jahres» Deniz Aytekin, der gerade seine Karriere beendet hat, am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der hessische Drittligist SV Wehen Wiesbaden empfängt den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Zweitligist Darmstadt 98 spielt in der ersten Runde beim Viertligisten Carl Zeiss Jena.

Die erste Runde wird abgesehen von den Spielen des FC Bayern und Borussia Dortmund vom 21. bis 24. August ausgetragen. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion statt.

© dpa-infocom, dpa:260606-930-183481/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren