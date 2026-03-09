Deniz Undav fühlt sich als Kandidat für den deutschen WM-Sturm zu wenig wahrgenommen und macht sich zuletzt Luft. Jetzt erhält der VfB-Torjäger Rückendeckung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Vier Spiele, vier Tore – die Serie hält: Stuttgarts Stürmer Deniz Undav hat am Wochenende weitere Argumente für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesammelt. Nach seinem nächsten Treffer für den VfB beim 2:2 in Mainz erhält der 29-Jährige in der Debatte um eine WM-Kader-Nominierung nun auch Rückendeckung von TV-Experte Lothar Matthäus. «Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen», sagte der Rekordnationalspieler im Fußballtalk «Sky90».

Zuletzt hatte Undav ein fehlendes Standing beklagt, trotz seiner Torquote falle sein Name in Diskussionen um die ideale Sturmbesetzung im DFB-Team zu selten. «Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss», sagte er. «Es ist nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe, dass ich auf der Zehn spielen kann, dass man dann nicht über mich als Stürmer redet.»

So sieht Matthäus Undavs Rolle im DFB-Trikot

Auch Matthäus sieht den Stuttgarter nicht als klassische Nummer 9. «Undav ist eher ein Neuneinhalber, der immer wieder vorne auftaucht. Das funktioniert beim VfB mit Demirovic ja hervorragend.» Tatsächlich liegt Undav in der Torjägerliste als bester Deutscher mit nun 15 Treffern bei 21 Spielen hinter Bayern-Angreifer Harry Kane (30 Tore) auf Platz zwei. Insgesamt kommt der VfB-Offensivmann in dieser Saison bislang auf 19 Tore und 12 Vorlagen in 34 Pflichtspielen.

Zuletzt gehörte Undav nicht mehr zum DFB-Aufgebot von Trainer Julian Nagelsmann. Die nächsten Länderspiele stehen am 27. März gegen die Schweiz in Basel und am 30. März gegen Ghana in Stuttgart an.