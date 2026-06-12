Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko erreichen bei der Team-WM locker die K.o.-Phase. Der Traum vom Titel lebt.

Frankfurt/Main (dpa) – Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main souverän den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Einen Tag nach dem mühelosen 4:0 gegen die Philippinen gewannen die beiden gegen Ben Robb und Jonny Tata aus Neuseeland mit 4:2 und sicherten sich damit den ersten Platz in ihrer Dreiergruppe.

Auf wen Schindler/Pietreczko am Samstag im Achtelfinale treffen, entscheidet sich nach Abschluss der Gruppenphase. Fest steht aber, dass dann auch die Topfavoriten um England mit Einzel-Weltmeister Luke Littler ins Turnier einsteigen. Die Engländer hatten wie Schottland, die Niederlande und Nordirland ein Freilos in der Gruppenphase.

Im vergangenen Jahr waren Littler und sein Landsmann Luke Humphries im Achtelfinale sensationell an Schindler und Pietreczko, die bis ins Halbfinale kamen, gescheitert. Das Siegerteam beim sogenannten World Cup of Darts erhält in diesem Jahr 100.000 britische Pfund und damit umgerechnet etwa 115.000 Euro.