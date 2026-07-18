Im Grenzgebiet zu Österreich
Deutscher Urlauber stürzt beim Klettern ab und stirbt
Oberallgäu
Ein deutscher Kletterer hat das Gleichgewicht verloren und ist rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand in die Tiefe gestürzt. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Nachdem er über Kraftverlust klagte und das Kletterset aushängte, ist ein deutscher Urlauber im deutsch-österreichischen Grenzgebiet in die Tiefe gestürzt.

Lesezeit 1 Minute

Vorarlberg (dpa) – Ein deutscher Urlauber ist beim Klettern im österreichischen Vorarlberg tödlich verunglückt. Der Mann aus Fürth war nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg gemeinsam mit einer Begleiterin unterwegs auf einem Klettersteig auf der Fluchtalpe in Mittelberg, nahe der deutschen Grenze. Gegen 12.50 Uhr hätten beide den südlichen Schafalpenkopf erreicht. Der Urlauber habe zuvor über Kraftverlust geklagt und geäußert, den Klettersteig unterschätzt zu haben, teilte die Polizei mit.

Als er sein Klettersteigset aushängte, habe er demnach das Gleichgewicht verloren und sei zunächst über steiles Gelände und anschließend rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand in Richtung Deutschland abgestürzt. Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Er wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen. Weitere Details zur Identität des Toten wurden zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-405684/1

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