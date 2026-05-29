Vor rund 1.900 geladenen Gästen wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Veranstaltung wird auch live online gezeigt. Dann kommt es zwischenzeitlich zu einer Technikpanne.

Berlin (dpa) - Die Verleihung des Deutschen Filmpreises ist wegen technischer Probleme zeitweise unterbrochen worden. Nach Angaben einer Sprecherin gab es Probleme mit einer Leinwand, das Publikum konnte den Saal so lange verlassen. Nach etwa 40 Minuten wurde die Verleihung fortgesetzt.

«Das werden wir unseren Kindern und Enkelkindern erzählen, was hier passiert ist», sagte Moderator Christian Friedel. «Aber wir sind ja alle vom Film und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man nochmal neu ansetzt.»

Zur Verleihung waren rund 1.900 Gäste geladen, es kamen etwa Filmstars wie Senta Berger und Iris Berben. Regisseur Wim Wenders soll an dem Abend den Ehrenpreis erhalten. Mit den meisten Nominierungen ist das Drama «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski ins Rennen gegangen.

Die Verleihung wurde auch online übertragen, im Fernsehen sollte sie später zeitversetzt gezeigt werden (ab 22.20 Uhr im Ersten).

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA stimmen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab. Im vergangenen Jahr war der Thriller «September 5» über das Olympia-Attentat 1972 in München als bester Spielfilm ausgezeichnet worden.