Deutsche Wirtschaft im Sommer überraschend gewachsen

WiesbadenDeutsche Wirtschaft im Sommer überraschend gewachsendpa30.10.2026, 10:03 UhrDie deutsche Wirtschaft ist im Sommer trotz aller Belastungen überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten errechnet hat.Wiesbaden (dpa) – Statistisches Bundesamt zum BIP© dpa-infocom, dpa:261030-99-113376/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterWirtschaft