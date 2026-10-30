Wiesbaden
Deutsche Wirtschaft im Sommer überraschend gewachsen

Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer trotz aller Belastungen überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten errechnet hat.

Wiesbaden (dpa) – Statistisches Bundesamt zum BIP

© dpa-infocom, dpa:261030-99-113376/1

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Wirtschaft

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