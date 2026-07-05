Deutschlands Golfer haben beim Heim-Turnier in München Chancen auf den Erfolg - doch am letzten Tag versagen einem Lokalmatador die Nerven. Im Kampf um den Sieg gibt es einen tollen Showdown.

München (dpa) – Die deutschen Golfer haben einen Heimerfolg beim Turnier in München trotz guter Ausgangslage verpasst. Nach einem mauen Schlusstag wurde Thomas Rosenmüller mit insgesamt elf Schlägen unter Par Sechster. Der gebürtige Münchner war nur zwei Schläge hinter dem späteren Sieger Michael Hollick aus Südafrika in die letzte Runde gegangen. Dort aber unterliefen Rosenmüller dann viele Fehler und die Siegchance war dahin. Mit einem Eagle am letzten Loch – also zwei Schläge weniger als Platzstandard – gelang dem Lokalmatadoren ein versöhnlicher Abschluss.

Hollick setzte sich bei den BMW International Open dank eines famosen Finishs und 18 unter Par vor seinem Landsmann Hennie du Plessis (-17) durch. Zwei Bahnen vor Schluss hatte Hollick noch vier Schläge Rückstand auf du Plessis – doch das Comeback gelang. Der 39-Jährige feierte seinen ersten Sieg auf der DP World Tour. Dritter wurde der Österreicher Bernd Wiesberger (-14).

Deutscher Top-Golfer Schmid patzt am Wochenende

Der mit Siegambitionen angetretene Matti Schmid aus Regensburg fiel nach schwachen Leistungen am Samstag und Sonntag noch auf den geteilten 23. Platz zurück (-6). Der derzeit beste deutsche Golfer war damit punktgleich mit dem Düsseldorfer Nicolai von Dellingshausen. Einen Schlag besser war der ebenfalls aus Düsseldorf stammende Freddy Schott. Als einziger Amateur im Finale kam Finn Kölle aus Sulzberg auf den geteilten 30. Rang (-5).

Martin Kaymer bleibt damit der einzige Deutsche, der das Traditionsevent vor den Toren München je gewinnen konnte. Der frühere Weltranglistenerste hatte 2008 gejubelt. Dieses Mal verpasste der an Schulter und Ellbogenproblemen laborierende Golfer aus Mettmann den Cut deutlich.