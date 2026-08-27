Beim Basketball-Doppelpack in Köln feiern Dennis Schröder und Co. den nächsten Sieg. Die WM-Teilnahme ist schon jetzt so gut wie sicher.

Köln (dpa) – Die deutschen Basketballer sind mit einem Sieg in die zweite Phase der WM-Qualifikation gestartet. Der Welt- und Europameister gewann in der Kölner Lanxess Arena gegen die Niederlande mit 99:83 (64:50) und machte damit den nächsten Schritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar. Insgesamt war es für das Team um Kapitän Dennis Schröder der sechste Sieg im siebten Spiel. Die erste Qualifikationsphase hatte Deutschland mit fünf Erfolgen und einer Niederlage abgeschlossen.

Gegen die Niederlande war Schröder mit 23 Punkten bester deutscher Werfer. Insgesamt trafen vier Spieler in der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zweistellig. Am Sonntag geht es für Schröder und Co. in Polen weiter. Zudem trifft das deutsche Team in der zweiten Gruppenphase noch auf Lettland.

Vor den deutschen Männern hatten die deutschen Frauen beim großen Basketball-Doppelpack in Köln eine knappe Niederlage kassiert. Bei ihrer WM-Generalprobe musste sich das Team von Bundestrainer Olaf Lange gegen die Türkei mit 62:63 (40:30) geschlagen geben und verpasste es damit, eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft in Berlin Selbstvertrauen zu tanken. Bei der WM treffen die deutschen Frauen ab dem 4. September auf Spanien, Japan und Mali.