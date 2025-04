In mehreren US-Städten protestieren Bürger gegen die Politik von Präsident Donald Trump. „Die größte Hoffnung liegt aktuell darin, dass Trump diejenigen verprellt, die ihn gewählt haben“, meint unser Redakteur Christian Kunst.

Durch eine deutsche Brille mag es verwunderlich sein, warum sich in den USA nicht schon viel früher Widerstand gegen den in Richtung Autokratie abdriftenden US-Präsidenten Donald Trump und seine willfährige Entourage formiert hat. Doch diese deutsche Brille basiert schon seit geraumer Zeit auf einem gravierenden Missverständnis: Viele Deutsche glauben bis heute, dass die USA eine Art europäisches Land jenseits des Atlantiks sind, mit dem wir ja auch tatsächlich bislang viele Werte geteilt haben.

Dabei waren die USA schon lange vor Trump ein anderes Land, das seine Kultur und sein politisches System als Gegenmodell zu Europa entwickelt hat. Turbokapitalismus und Obrigkeitsfeindlichkeit mussten nicht zwangsläufig in Trumpismus und Muskokratie enden – doch dieses vorläufige Ende der amerikanischen Demokratie war immer eine Möglichkeit in einem auf Polarisierung angelegten System.

Unfähig, einen charismatischen und überparteilich wirkenden Politiker aufzustellen

Ihren Anteil daran hatten auch die zuletzt immer elitärer auftretenden Demokraten, die nach Bill Clinton und Barack Obama unfähig waren, einen charismatischen und überparteilich wirkenden Politiker als Kandidaten aufzustellen. Dieses Unvermögen ist eine erste Antwort auf die Frage, warum sich der Widerstand gegen Trump so schwertut. Es fehlt eine Führungsperson, die diesen diversen Protest zusammenhält.

Die zweite Antwort ist natürlich die zersetzende Kraft des Trumpismus, eine Bewegung, die aus der ersten Amtszeit gelernt hat und den amerikanischen Staat längst in seinen Grundfesten angreift und so immer handlungsunfähiger werden lässt. Die Demokratie stirbt heute nicht mehr mit einem lauten Knall, sie erodiert langsam. Noch sind Gerichte, Staatsanwälte und die mächtigen Bundesstaaten kleine Hoffnungsschimmer. Doch sie können Trump und Musk nur kleine Nadelstiche verpassen, die ohne eine große, geeinte Anti-Trump-Bewegung verpuffen.

Das warnende Beispiel der beliebten Journalistin Megyn Kelly

Deshalb liegt die größte Hoffnung aktuell darin, dass Trump diejenigen verprellt, die ihn gewählt haben, um Amerika wieder groß zu machen. Die Logik: Sollte die Inflation galoppieren, sollten die Pensionsfonds unter Druck geraten und die Wirtschaft abstürzen, könnten sich Trumps Anhänger gegen ihn wenden.

Allein, auch dies ist vielleicht eine Hoffnung, die nur durch eine deutsche Brille so gesehen werden kann. Als warnendes Beispiel sei hier die sehr beliebte Journalistin Megyn Kelly erwähnt, die auf Youtube Millionen Follower hat. Sie wuchs in einem demokratischen Elternhaus auf und war 2015 ein Star auf Fox News, als sie Trump während der Kandidatensuche geradezu grillte. Der rächte sich mit einer monatelangen, üblen Schlammschlacht an der Journalistin. Heute ist Kelly eine der größten Trump-Fans – ob aus Unterwerfung oder Kalkül. Das offenbart, wie mächtig der Trumpismus ist. Er frisst seine Gegner immer mehr auf.