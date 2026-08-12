An Festakte zu seinen Ehren hat sich der deutsche NBA-Star Dennis Schröder längst gewöhnt. Die neue Würdigung in seiner niedersächsischen Heimat dürfte aber auch für ihn besonders sein.

Braunschweig (dpa) – Basketball-Welt- und Europameister Dennis Schröder ist zum Ehrenbürger von Braunschweig ernannt worden. Der Kapitän der Nationalmannschaft bekam die Würde in seiner niedersächsischen Heimat von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) verliehen. «Braunschweig wird für meine Familie und mich immer etwas Besonderes bleiben», sagte Schröder. Auch wenn er belächelt werde, sei es für ihn die schönste Stadt der Welt.

«Die Stadt ist stolz auf Dennis Schröder, der nicht nur sportliche Höchstleistungen bringt, sondern auch durch sein soziales Engagement einer der bekanntesten Botschafter für die Stadt weltweit ist», sagte OB-Kornblum. Nach dem EM-Titel 2025 hatte er dem Rat der Stadt vorschlagen, Schröder die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Im November folgte das Gremium dem Vorschlag einstimmig und würdigte die Erfolge und Heimatverbundenheit Schröders.

Sowohl bei der EM 2025 als auch beim WM-Triumph des deutschen Teams 2023 in Manila war der DBB-Kapitän zum besten Akteur des Turniers gewählt worden. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 trug Schröder die Fahne für die deutschen Athleten. «Wir werden immer wieder nach Braunschweig zurückkehren und uns engagieren, um der Stadt etwas zurückzugeben», kündigte Schröder an.