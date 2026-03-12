Yussuf Poulsen bleibt das Sorgenkind des HSV. Schon wieder fehlt der Däne mehrere Wochen verletzt. Beim Abstiegsduell mit Köln hoffen die Hanseaten auf das Tor-Debüt eines Kölner Ex-Profis.

Hamburg (dpa/lno) - Yussuf Poulsen erlebt eine Saison zum Vergessen. Der Hamburger SV muss erneut ohne seinen Kapitän auskommen. Wie so oft in dieser Spielzeit der Fußball-Bundesliga wird der Rekordspieler seines Ex-Clubs RB Leipzig von einer Verletzung ausgebremst.

Wenn der norddeutsche Club am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln zum Abstiegskampfduell der Aufsteiger empfängt, fehlt der 31-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung, wie Trainer Merlin Polzin bei der Pressekonferenz bestätigte. «Er wird auf jeden Fall ein paar Wochen ausfallen», sagte der Coach. Das ergab eine MRT-Untersuchung, nachdem Poulsen das Training am Mittwoch vorzeitig beendet hatte.

Polzin über Poulsen-Ausfall: «Sehr, sehr bitter»

Der Däne verpasste in dieser Saison schon angeschlagen 13 von 25 Ligaspielen, unter anderem wegen einer Sprunggelenksverletzung und eines Muskelfaserrisses. Zuletzt hatte er sich langsam wieder in den Kader herangekämpft mit Kurzeinsätzen. Und nun spielt Poulsen schon wieder keine Rolle auf dem Platz. Im Sommer war der langjährige Profi von HSV-Ligakonkurrent Leipzig zu den Hanseaten gewechselt und zum Kapitän ernannt worden.

Die erneute Verletzung, sei «sehr, sehr bitter», meinte der Coach. Es sei völlig klar, dass sein Spieler sehr bescheiden drauf sei, sagte der Trainer. Polzin lag aber auch etwas am Herzen. Er bekräftigte, dass der erfahrene Poulsen hinsichtlich Pflege und Lebensstil alles tue, um bestmöglich zu funktionieren.

Noch sei die Hoffnung da, dass Poulsen noch entscheidenden Anteil bei der Mission Klassenverbleib auf dem Platz habe und nicht nur mit seinen Führungsqualitäten daneben. «Natürlich ist es sowohl für ihn als auch für uns nicht zufriedenstellend», stellte aber Polzin auch klar.

Winter-Neuzugang wieder im Training

Gegen die zuletzt formschwachen Kölner, die vor der Saison gemeinsam mit dem HSV von der 2. in die 1. Liga aufgestiegen waren, fehlen zudem weiterhin der junge Norweger Alexander Rössing-Lelesiit und Publikumsliebling Bakery Jatta. Für Ersatz-Kapitän Nicolas Capaldo ist ein Kadereinsatz nach seiner Bauchmuskelverletzung wohl noch zu risikoreich. Winter-Leihzugang Albert Grönbaek kehrte zuletzt ins Mannschaftstraining zurück.

Möglicherweise erhält der dänische Landsmann von Poulsen also auch Spielanteile für den Tabellenzehnten HSV gegen die fünf Punkte entfernten Kölner, die aktuell auf Tabellenrang 14 stehen.

Die Gäste sind zum Punkten verdonnert. In den vergangenen fünf Partien kassierte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok vier Niederlagen. Auch die Kritik am Coach wurde lauter. Allerdings unterlagen die Kölner dabei gegen die Top-Teams RB Leipzig, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Gegen die Abstiegskampfkonkurrenten Mainz und Wolfsburg gewann der Dom-Club.

Downs vor Duell mit Ex-Club

«Am Samstag gibt es drei Punkte. Und da musst du abliefern, da musst du da sein. Und ich weiß, dass meine Mannschaft das sein wird», kündigte Polzin an. Der HSV will auch noch etwas gutmachen. In der Hinrunde unterlagen die Hanseaten mit 1:4 beim Verein aus dem Rheinland.

Angreifer Damion Downs dürfte extra motiviert sein. Der 21-Jährige spielte in den Jugendmannschaften des FC und auch bei den Kölner Profis. Dann zog es ihm zum englischen Zweitligisten FC Southampton, ehe er von dort im Winter an den HSV verliehen wurde. Bislang blieb der Angreifer in sieben Ligaspielen erfolglos vor dem Tor: Null Treffer und null Vorlagen.

Trainer Polzin bekräftigte aber die Stärken Downs im Spiel gegen den Ball. Da mache er «sehr viele Sachen extrem gut». Möglicherweise reicht es dann am Wochenende für seinen Premierentreffer für die Hamburger.