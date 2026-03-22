Das waren die wichtigsten Stationen von Kehl beim BVB

Mehr als sein halbes Leben verbrachte Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund. Seine wichtigsten Daten beim BVB im Überblick.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sebastian Kehl getrennt. Der 46 Jahre alte frühere BVB-Kapitän muss den Club nach über 24 Jahren verlassen. Das waren Kehls wichtigste Stationen beim BVB:

- 6. Januar 2002: Mittelfeldspieler Kehl wechselt mit 21 Jahren für gut 3 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund

- 4. Mai 2002: Kehl wird mit dem BVB durch ein 2:1 am letzten Spieltag gegen Werder Bremen deutscher Meister

- 19. April 2008: Kehl verliert mit den Dortmundern das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern mit 1:2 nach Verlängerung.

- Sommer 2008: Im Trainingslager zur neuen Saison ernennt ihn der neue Trainer Jürgen Klopp zum Kapitän

- 30. April 2011: Kehl gewinnt mit Dortmund seine zweite Meisterschaft durch ein 2:0 gegen Nürnberg

- 21. April 2012: Dortmund wird mit Kehl erneut deutscher Meister. Drei Wochen später folgt das Double durch ein furioses 5:2 im Pokal-Endspiel gegen die Bayern

- 25. Mai 2013: Der BVB verliert das Champions-League-Endspiel in London gegen die Bayern mit 1:2, Kehl sitzt dabei nur auf der Bank

- 17. Mai 2014: Dortmund verliert das Pokalfinale in Berlin gegen die Bayern (0:2 nach Verlängerung), Kehl sitzt erneut nur auf der Bank

- 30. Mai 2015: Kehl verliert mit dem BVB das Pokalendspiel gegen Wolfsburg und beendet seine Karriere als Spieler

- 1. Juni 2018: Kehl wird Leiter der Lizenzspielerabteilung

- 1. Juli 2022: Kehl folgt Michael Zorc als Sportdirektor

- 1. Juni 2024: Dortmund spielt in London das Champions-League-Finale gegen Real Madrid und verliert 0:2

- 22. März 2026: Der BVB und Kehl trennen sich