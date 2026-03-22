Abschied des Sportdirektors
Das waren die wichtigsten Stationen von Kehl beim BVB
Sebastian Kehl
Sebastian Kehl ist nicht mehr Sportdirektor bei Borussia Dortmund (Archivbild).
Bernd Thissen. DPA

Mehr als sein halbes Leben verbrachte Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund. Seine wichtigsten Daten beim BVB im Überblick.

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Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sebastian Kehl getrennt. Der 46 Jahre alte frühere BVB-Kapitän muss den Club nach über 24 Jahren verlassen. Das waren Kehls wichtigste Stationen beim BVB:

- 6. Januar 2002: Mittelfeldspieler Kehl wechselt mit 21 Jahren für gut 3 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund

- 4. Mai 2002: Kehl wird mit dem BVB durch ein 2:1 am letzten Spieltag gegen Werder Bremen deutscher Meister

- 19. April 2008: Kehl verliert mit den Dortmundern das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern mit 1:2 nach Verlängerung.

- Sommer 2008: Im Trainingslager zur neuen Saison ernennt ihn der neue Trainer Jürgen Klopp zum Kapitän

- 30. April 2011: Kehl gewinnt mit Dortmund seine zweite Meisterschaft durch ein 2:0 gegen Nürnberg

- 21. April 2012: Dortmund wird mit Kehl erneut deutscher Meister. Drei Wochen später folgt das Double durch ein furioses 5:2 im Pokal-Endspiel gegen die Bayern

- 25. Mai 2013: Der BVB verliert das Champions-League-Endspiel in London gegen die Bayern mit 1:2, Kehl sitzt dabei nur auf der Bank

- 17. Mai 2014: Dortmund verliert das Pokalfinale in Berlin gegen die Bayern (0:2 nach Verlängerung), Kehl sitzt erneut nur auf der Bank

- 30. Mai 2015: Kehl verliert mit dem BVB das Pokalendspiel gegen Wolfsburg und beendet seine Karriere als Spieler

- 1. Juni 2018: Kehl wird Leiter der Lizenzspielerabteilung

- 1. Juli 2022: Kehl folgt Michael Zorc als Sportdirektor

- 1. Juni 2024: Dortmund spielt in London das Champions-League-Finale gegen Real Madrid und verliert 0:2

- 22. März 2026: Der BVB und Kehl trennen sich

© dpa-infocom, dpa:260322-930-850574/1

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Sport

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