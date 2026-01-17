Nach einem privaten Schicksalsschlag löste Kevin Kampl seinen Vertrag bei RB Leipzig auf. Bei seiner Verabschiedung im Rahmen des Bayern-Spiels sagte er, wie es weitergeht.

Leipzig (dpa) – Kevin Kampl beendet seine Karriere als Profi-Fußballer. Der Mittelfeldspieler von Bundesligist RB Leipzig verkündete die Entscheidung im Rahmen seines Abschieds von den Sachsen beim 1:5 gegen den FC Bayern München am Samstagabend.

«Für mich ist klar: Das war es für mich im Fußball generell. Ich werde nicht mehr weitermachen. Ich werde erstmal nach Hause zu meiner Familie gehen, das ist das Wichtigste», sagte der 35-Jährige bei Sky. Zuvor hatte er sich unter Tränen von den Fans verabschiedet. «Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, irgendwo anders nochmal anzufangen. Ich werde versuchen, im Fußball zu bleiben, irgendwas anderes zu machen.»

Nach einem privaten Schicksalsschlag hatte Kampl seinen Vertrag mit Leipzig zum 31. Januar aufgelöst. Zuletzt hatte der slowenische Ex-Nationalspieler offen gelassen, ob er seine Laufbahn komplett beendet. Kampl bestritt 270 Partien in der Bundesliga für Leipzig, Leverkusen und Dortmund. Für Leipzig war er achteinhalb Jahre aktiv und absolvierte dabei 283 Pflichtspiele.