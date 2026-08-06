Nach kräftezehrendem Abstiegskampf denkt Trainer Schmidt an einen Abschied vom 1. FC Heidenheim. Vor dem Zweitliga-Start antworten der Coach und der Vorstandschef auf Fragen über Schmidts Zukunft.

Heidenheim (dpa) – Trainerikone Frank Schmidt hält kurz vor dem Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga an seinem wahrscheinlichen Abschied vom 1. FC Heidenheim am Ende dieser Spielzeit fest. «Grundsätzlich bleibt die Aussage so stehen, dass es mutmaßlich meine letzte Saison wird», sagte der 52-Jährige vor dem Start gegen den VfL Osnabrück am Samstag (13.00 Uhr/Sky) der Deutschen Presse-Agentur.

Schmidt geht in seine 20. Saison als Cheftrainer des Erstliga-Absteigers und lässt sich mit seiner Aussage eine Hintertür für seinen Verbleib offen. «Im Fußball sollte man grundsätzlich niemals nie sagen», so Schmidt.

Wie die Energie ausgeht

Die vergangenen beiden Jahre mit Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, Sieglos-Serien und etlichen Rückschlägen haben an ihm gezehrt. «Man darf nicht vergessen, dass die letzten zwei Jahre kräftezehrend waren. Sie waren toll, aber es waren trotzdem sehr viele Misserfolge dabei», sagte Schmidt. «Und es ist ja nicht so, dass ich mich abends anstecken kann an eine Steckdose und lade mich wieder auf und es geht an einem spurlos vorbei.»

Ende April, noch bevor der Erstliga-Abstieg feststand, hatte Schmidt erstmals seinen Abschied zum Vertragsende 2027 in Aussicht gestellt.

Wie der Vorstandschef auf die Trainerfrage reagiert

Im Sommer 2025 nach der erfolgreich überstandenen Abstiegsrelegation hatte Schmidt eine zuvor gewohnte vorzeitige Vertragsverlängerung abgelehnt. Der Verein kämpft um Schmidts Verbleib und beschäftigt sich nach eigenen Angaben nicht mit möglichen Nachfolgern.

Einen Zeitpunkt, wann Schmidt sich entschieden haben muss, ob er doch verlängert, nannte Vorstandschef Holger Sanwald nicht. «Solange er davon spricht, dass es „mutmaßlich“ seine letzte Saison sein wird, werden wir uns auf jeden Fall mit allem, was wir haben, bemühen, dass er noch mal verlängert und uns mit niemand anderem beschäftigen», sagte Sanwald (59) der Deutschen Presse-Agentur. Man werde «im Laufe der Saison mit Sicherheit den richtigen Zeitpunkt finden» um über die Zukunft zu sprechen.

Im September 2007 hatte der gebürtige Heidenheimer Schmidt den Cheftrainer-Posten beim FCH übernommen. Er führte den Club von der Oberliga bis in die Bundesliga.