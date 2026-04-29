Das Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern ist schon jetzt historisch. Und das Rückspiel kommt erst noch. Ein Blick auf besondere Zahlen.

Paris (dpa) – Das Giganten-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat schon nach dem irren Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League sicher. Und das Rückspiel in München kommt nach dem 5:4 für PSG ja erst noch. Ein Blick auf einige markante Zahlen vom Dienstagabend.

5 – Der verwandelte Handelfmeter von Weltfußballer Ousmane Dembélé zum 3:2 für PSG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte die Partie zum ersten Halbfinale überhaupt mit fünf Toren vor der Pause.

7 – Der Doppelpack von PSG-Flügelstürmer Chwitscha Kwarazchelia bedeutet, dass er in dieser Saison mit jetzt sieben Toren mehr als jeder andere Spieler in der K.-o.-Phase erzielt hat.

9 – Bayerns Anschlusstore zum 3:5 und 4:5 sorgten dafür, dass es das erste Halbfinalspiel in Europas Königsklasse mit neun Toren wurde. Der bisherige Rekord lag bei sieben – zuletzt vergangene Saison beim 4:3 von Inter gegen Barcelona im Rückspiel.

9 – In nur einem anderen Spiel in dieser Saison gab es neun Tore: Beim 7:2 des FC Barcelona gegen Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel.

10 – Das Spektakel im Parc des Princes schrammte nur knapp am Torrekord für ein K.-o.-Spiel in der Champions League vorbei. Dieser ist auch weiterhin das 8:2 der Bayern gegen den FC Barcelona beim Finalturnier 2020 in Lissabon im Viertelfinale.

12 – Es gab überhaupt in nur vier Champions-League-Partien mehr Tore. Der Rekord ist das 8:4 von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau 2016.

13 – Harry Kanes Elfmetertor zum 1:0 war der 13. Treffer des Engländers im laufenden Wettbewerb. Kylian Mbappé ist mit 15 bester Torjäger, der Stürmer ist aber mit Real Madrid im Viertelfinale gegen die Münchner ausgeschieden.

13 – Es fehlen nur vier Treffer beim Rückspiel in München für den Rekord in einem K.-o.-Duell in der Champions League.

45 – Der FC Barcelona hält den Rekord für die meisten Tore in einer Königsklassen-Saison (1999/2000). Paris (43) und die Bayern (42) sind nah dran, die Bestmarke zu überbieten.

100 – Es war das 100. Champions League-Spiel von Paris (1. Spieltag bis Finale) – sie sind das erste französische Team, das diese Marke erreicht.