Zwei Tore in Rückstand, dann die Wende: Matej Maglica sorgt mit seinem Doppelpack für ein packendes Remis – und hält Darmstadts Serie am Leben.

Braunschweig (dpa) – Der SV Darmstadt 98 hat nach einer Aufholjagd die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Dank einer starken zweiten Halbzeit holten die Hessen vor 18.065 Zuschauern noch ein 2:2 (0:2) bei Eintracht Braunschweig. Darmstadt bleibt somit auch im zwölften Spiel in Serie ungeschlagen.

Mehmet Aydin per Foulelfmeter (41. Minute) und Johan Gomez (45.+2) hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Zwei Treffer des überragenden Matej Maglica (56. und 78.) sorgten für das verdiente Remis.

Darmstadt dominiert, aber Braunschweig trifft

Beide Mannschaften brauchten einige Zeit, um bei dem winterlichen Wetter auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Gäste erarbeiteten sich in der Folge mehr als 60 Prozent Ballbesitz, gerieten aber dennoch ins Hintertreffen. Hiroki Akiyama hielt Lukas Frenkert im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Aydin sicher. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaltete Gomez schneller als die gesamte Darmstädter Abwehr und erhöhte auf 2:0.

Nach der Pause erhöhten die Hessen den Druck, kamen durch Maglica zum Anschluss. Der 27-jährige Kroate führte sein Team weiter an und sorgte auch für den verdienten Ausgleich des Spitzenreiters. Der Tabellen-Zwölfte aus Braunschweig verpasste es, sich weiter aus dem Tabellenkeller abzusetzen.