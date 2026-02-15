Ein Streit entbrennt nach dem Spiel in Cottbus. Dabei kommt es zu einem kuriosen Zwischenfall.

Cottbus (dpa) – Trainer Claus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus hat Waldhof Mannheims Sportlichen Leiter Gerhard Zuber zu Fall gebracht. Kurz nach dem Schlusspfiff des Spiels der 3. Fußball-Liga war ein Streit entbrannt, ob der letzte Schuss von Cottbus-Profi Tolcay Cigerci die Torlinie überschritten hatte oder nicht. Der Schiedsrichter entschied nicht auf Tor, die Partie endete 1:1, ein kurzer Tumult entstand.

Nach Abpfiff kamen sich nicht nur einige Spieler beider Mannschaften sehr nahe, sondern auch die Funktionäre. Wollitz trat dabei aus Versehen dem Mannheimer Zuber auf den Fuß, der daraufhin spektakulär nach hinten fiel. Die Situation beruhigte sich aber schnell.

Wollitz, der gern einen Siegtreffer seiner Mannschaft gesehen hätte, nahm nach dem Schlusspfiff die Schiedsrichter in Schutz und hielt ein Plädoyer für die Unparteiischen. Durch den Videobeweis in den beiden obersten Klassen seien die Schiedsrichter verunsichert, sagte der Trainer bei MagentaSport. Diese Verunsicherung sei auch in der 3. Liga zu spüren, in der aber kein VAR zu Rate gezogen werde.