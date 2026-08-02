Fünfjahresverträge für Francisco und Martim Costa: Die portugiesischen Nationalspieler sollen Flensburg mit Spielintelligenz und Leidenschaft verstärken. Was Trainer und Geschäftsführer dazu sagen.

Flensburg (dpa) – Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat die Brüder Francisco und Martim Costa unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, wechseln die portugiesischen Nationalspieler zur Saison 2027/28 an die deutsch-dänische Grenze. Beide haben Fünfjahresverträge bis zum 30. Juni 2032 unterschrieben. Aktuell sind sie noch in ihrer Heimat bei Sporting Lissabon aktiv.

Die Costa-Brüder spielen im Rückraum. Der 21 Jahre alte Francisco, genannt Kiko, gilt als einer der besten Linkshänder der Welt. Der 23-jährige Martim spielt auf Halblinks sowie als Mittelmann. «Martim und Kiko gehören zu den spannendsten Spielern ihrer Generation. Sie bringen viel Qualität, Spielintelligenz und Leidenschaft mit und haben trotz ihres jungen Alters bereits wichtige Erfahrungen auf internationalem Top-Niveau gesammelt», sagt SG-Trainer Ales Pajovic.

Für den Flensburger Geschäftsführer Holger Glandorf ist die Verpflichtung der Costa-Brüder «etwas ganz Besonderes. Sie stehen für Dynamik, Kreativität und großen Ehrgeiz. Gleichzeitig haben wir in den Gesprächen schnell gespürt, dass sie menschlich hervorragend zu unserer SG passen».