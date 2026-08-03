Der SC Freiburg muss zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison nach Finnland oder nach Schottland reisen. Und das kurz vor dem DFB-Pokal.

Freiburg (dpa) – Fußball-Bundesligist SC Freiburg startet mit einem Auswärtsspiel in Finnland oder Schottland in die Pflichtspiel-Saison. Der Europa-League-Finalist trifft in den Playoffs der Conference Leaugue auf HJK Helsinki oder Motherwell FC, den Gewinner der Paarung der dritten Qualifikationsrunde. Das ergab die heutige Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. Der Gegner der Freiburger steht endgültig am 13. August fest.

Das Conference-League-Hinspiel für das Team von Trainer Julian Schuster findet am 20. August – am Donnerstag vor der 1. Runde des DFB-Pokals – statt. Das Rückspiel im Europa-Park wird am 27. August angepfiffen. Im DFB-Pokal treten die Badener am 23. August bei Fortuna Düsseldorf an. Die neue Bundesliga-Saison beginnt eine Woche später mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen.

Istanbul lockt

Sollten die Freiburger die Playoffs auf der europäischen Fußball-Bühne überstehen, beginnt für sie am 15. Oktober die Ligaphase. Im Gegensatz zur Europa League und zur Champions League gibt es in der Conference League nur sechs und keine acht Liga-Spieltage.

Die Playoffs der K.-o.-Phase starten Mitte Februar, das Achtelfinale wird Mitte März ausgetragen. Am 2. Juni 2027 wird dann in Istanbul der Sieger der Conference League gekürt. Dort hatte Freiburg das bislang größte Spiel in der Vereinsgeschichte gegen Aston Villa verloren – ein Jahr später ist die Stadt am Bosporus erneut Schauplatz eines europäischen Endspiels.