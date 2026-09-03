Der 30-Jährige seziert in den sozialen Medien humorvoll migrantische Lebenswelten. Sein Buch «Mama, bitte lern Deutsch» wurde ein Besteller. Nun reist er mit einer Tante für die ARD durch Deutschland.

Oldenburg (dpa) – Wenn Comedian, Autor und Social-Media-Star Tahsim Durgun auf die vergangenen drei Jahre zurückblickt, kann er selbst kaum glauben, was alles passiert ist. Seit 2023 ein Kurzvideo des Oldenburgers in den sozialen Medien viral ging, ist es für ihn beruflich steil bergauf gegangen. Damals war er noch Lehramtsstudent, einem Trend folgend zeigte er in dem Clip seinen letzten WhatsApp-Chat. «Ich bekam Reaktionen wie: „O mein Gott, er schreibt mit Komma!“», erzählt Durgun. Innerhalb kurzer Zeit hatte das Video wegen der Kommasetzung eine halbe Million Aufrufe. «Das war verrückt für mich.»

Inzwischen folgen dem 30-Jährigen bei TikTok und Instagram zusammengenommen mehr als eine Million Menschen. Dort widmet er sich nicht nur humorvoll der deutschen Grammatik. Wegen seiner kurdischen Familiengeschichte setzt er sich auch mit migrantischen Lebenswelten, Rassismus und dem Hin- und Hergerissensein zwischen den Kulturen auseinander. «Bei allem, was ich mache, steht der Humor im Vordergrund, inhaltlich geht es aber oft auch um ein ernstes Thema», sagt er dpa.

Er wurde in TV-Formate eingeladen, 2024 erhielt er beim Grimme-Online-Award den Publikumspreis, sein im Frühjahr 2025 erschienenes, biografisches Buch «Mama, bitte lern Deutsch» wurde ein Bestseller. Darin beschreibt er, wie er schon früh als Kind Verantwortung für seine Eltern und jüngeren Geschwister übernahm. «Ich war sehr gut darin, bei Behördenbesuchen das Fachdeutsch der Sachbearbeiter zu übernehmen», sagt er.

Er berichtet davon, wie es war, seiner Mutter Abschiebebescheide, Stromrechnungen und Aldi-Prospekte vorzulesen. Das Buch ist auch eine Hommage an seine Mutter, für deren Leistung er höchsten Respekt hat – auch wenn sie noch immer gebrochenes Deutsch spricht, weil sie zu sehr damit beschäftigt war, das Leben in der neuen Heimat zu meistern. «Ich glaube, jeder kennt eine Frau wie meine Mutter», meint der Autor.

Dreharbeiten für Verfilmung seines Bestsellers beginnen

Seine Geschichte wird nun verfilmt. Die Dreharbeiten beginnen demnächst, unter anderem in Oldenburg und in der Türkei. «Das ist eine krasse Gegebenheit, dass mein erstes Buch verfilmt wird», freut sich Durgun, der deshalb auch gern seine Wettschulden begleichen würde. Im Podcast «Hotel Matze» hatte er mit einem Augenzwinkern angekündigt, dass er dem Bundeskanzler eine Haartransplantation in Istanbul bezahlen werde, sollte das Werk 2027 in die Kinos kommen: «Merz hat sich noch nicht bei mir gemeldet.»

Kritische Äußerungen von Merz über migrantisches Leben in Deutschland wie etwa das zum «Stadtbild» kommentiert der Comedian nicht nur in seinen Videoclips in den sozialen Medien. Als er 2025 bei der 1Live-Krone-Verleihung in der Kategorie «Beste Unterhaltung» für seine Arbeit als Brückenbauer ausgezeichnet wurde, rechnete er in seiner Dankesrede mit Merz ab: «Ich wünschte, wir hätten einen Bundeskanzler, der begreift, dass auch meine Eltern dieses Land aufgebaut haben».

Menschen wie seine Mutter und seinen Vater sichtbar zu machen, ist eines seiner Anliegen. Daher ist er in seiner neuen sechsteiligen Comedy-Reportage «Deutschland, ich küss dein Herz» , die ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar ist, auch nicht der alleinige Protagonist. An seiner Seite dabei ist seine kurdischen Tante Zeynep, mit der er einen Roadtrip durch die Bundesrepublik und nach Mallorca unternimmt. Zeynep ist ähnlich alt wie Durguns Mutter, stellvertretend für sie zeigt er der Tante unterschiedliche Facetten Deutschlands. Ein Land, in dem sowohl Zeynep als auch seine Mutter vor mehr als 30 Jahren ankamen.

Im linearen Fernsehen sind am 3. und 10. September jeweils zwei Folgen der Reportage um 23.50 Uhr im Ersten zu sehen. Ab dem 25. September werden die Doppelfolgen freitags nach dem «Kölner Treff» im WDR Fernsehen und um 21.00 Uhr bei One gezeigt.

Durgun will Menschen wie seine Eltern sichtbar machen

Das ungleiche Duo besucht einen Freizeitpark, eine Kleingartenanlage, übt das Jodeln in den Bergen und probiert das Steckenpferdreiten aus. Sie treffen dabei auf zahlreiche prominente Menschen wie Herbert Grönemeyer, Kurt Krömer, die Rapperin Ikkimel, die Comediennes Maraam und Tülin Sezgin oder den Pilz-Influencer Tristan Jurisch. «Eine wirklich wilde Mischung», verspricht Durgun. Der typisch trockene Humor des Oldenburgers steht dabei im Vordergrund, etwa als er im Schauspielworkshop besser sein will als «Tatort»-Kommissar Edin Hasanović.

«Das Format bietet viel Action, Spannung und Witz, aber auf den letzten Metern war es mir wichtig, einen anderen Ton zu setzen», betont der Oldenburger. In den letzten Sequenzen der sechsten Folge kommen ältere Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte zu Wort. Sie erzählen aus ihrem Leben. «Es geht um die Sichtbarmachung der Menschen, die schon lange hier leben. Es ist eine große Besonderheit, dass diese Menschen angehört werden», findet Durgun. Das passiere normalerweise kaum.

Trotz Erfolgs bleibt Durgun Oldenburg treu

Seine Karriere scheint weiter steil nach oben zu gehen, zurzeit schreibt er an seinem zweiten Buch. «Ich bin an dem Punkt angelangt, den ich mir immer erträumt habe», sagt er. «Sich kreativ austoben zu dürfen, erfüllt mir das Herz.» Sollte es irgendwann doch vorbei sein mit dem Erfolg, wäre er nicht traurig. Er könnte sich auch vorstellen, seine Masterarbeit zu schreiben, ein Referendariat zu machen und als Lehrer zu arbeiten: «Lehrerinnen und Lehrer machen eine so krasse, bedeutsame Arbeit».

Auf jeden Fall aber will er in seiner Heimatstadt bleiben. «Mein Anker liegt hier in Oldenburg und der wird sich nicht bewegen. Ich brauche es, bei meiner Familie und bei meinen Freunden zu sein.»