Er kann es nicht lassen: Marco Huck will nochmal boxen. Der Termin und der Ort stehen bereits fest - der Gegner aber noch nicht.

Halle/Westfalen (dpa) – Der frühere Profibox-Weltmeister Marco Huck feiert ein erneutes Comeback im Ring. Der mittlerweile 41-Jährige tritt am 14. Februar in Halle/Westfalen im Schwergewicht an; der Gegner steht noch nicht fest. Der Kampf ist auf zehn Runden angesetzt. Für Huck ist es eine Rückkehr an den Ort einer seiner größten Erfolge: An selber Stelle war er 2009 im Cruisergewicht zum Weltmeister aufgestiegen.

Huck war im Juni 2024 nach fast vierjähriger Wettkampfpause in den Boxring zurückgekehrt und hatte trotz einer mäßigen Leistung in Berlin gegen den Griechen Evgenios Lazaridis gewonnen. Anschließend offenbarte der gebürtige Bielefelder, dass er sich zuvor im Training die rechte Mittelhand gebrochen hatte.