Zirkuskünstler aus Katalonien geben beim diesjährigen «Circus Festival» auf dem Tempelhofer Feld den Ton an. Was die Besucher dort erwartet.

Berlin (dpa/bb) – Auf dem Tempelhofer Feld startet zum zwölften Mal das «Berlin Circus Festival». In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf Katalonien. Dabei sind auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens am Platz der Luftbrücke vier Produktionen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region rund um Barcelona geplant, wie die Festivalveranstalter mitteilten.

Die Kompanien Fémut, Eunoia Kolektiva, Totapedra und der Akrobat Manel Rosès zeigen dann ihr Können. Zu sehen sind unter anderem Trapezkunst, Akrobatik und Clownerie. Als akrobatisches Highlight gilt die Show «Tenet», die vom 11. bis zum 13. August zu sehen sein soll.

Insgesamt stehen beim «Berlin Circus Festival» (5. bis 16. August) 20 Produktionen und insgesamt 53 Shows auf dem Programm. In vier Zelten und auf einer Open-Air-Bühne sollen Stücke aus gut einem Dutzend verschiedener Länder gezeigt werden.