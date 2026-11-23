Ziehen Fernbeziehungspaare zusammen, ist die Euphorie anfangs groß. Nach einer Weile geht man sich im gemeinsamen Zuhause aber womöglich auf den Keks - Freiraum fehlt. Wie sich das vermeiden lässt.

Eichstätt-Ingolstadt (dpa/tmn) – Es ist der große Traum vieler Fernbeziehungspaare: sich irgendwann nicht mehr von Besuch zu Besuch hangeln, sondern sich jeden Abend zur geliebten Person ins Bett kuscheln. Ganz nach dem Motto: Leben wir erst einmal zusammen, wird endlich alles gut, oder? Nur sieht die Realität oft anders aus.

«Wenn Fernbeziehungspaare zusammenziehen, machen sie eine Entwicklung durch», sagt Paar- und Familientherapeut Peter Wendl, der an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Fernbeziehungen forscht. «Erstmal hat man so eine Art Honeymoon: Endlich ziehen wir zusammen». Nach einem halben bis einem Jahr würde aber Alltag einkehren. Gut möglich, dass es dann Probleme gibt.

Größte Challenge: Freiraum bewahren

Die größte Challenge, die Peter Wendl in dieser Situation sieht: Beide Partner müssen sich ein Eigenleben in der Beziehung bewahren. Denn während die Fernbeziehung sehr viel Freiraum ermöglicht, reduziert die Nahbeziehung ihn. «Da kann es passieren, dass man sich schnell auf den Keks geht», so der Experte.

Daher sollten sich Paare bereits im Honeymoon genügend Raum lassen. Am besten wortwörtlich: Konkret empfiehlt Peter Wendl getrennte Zimmer als Rückzugsorte, idealerweise sogar zwei Schlafzimmer. «Das ist ja trotzdem sexy, auch nach Jahren noch fragen zu können: zu dir oder zu mir?».

Ein Fallstrick lauert ihm zufolge, wenn eine Person bei der anderen einzieht. «Dann ist einer ja sozusagen Gast im Haus», vergleicht er. Der Zugezogene muss sich seinen Raum erst suchen – und die andere Person ihn schaffen. Das kann zu Konflikten führen. Sie lassen sich umgehen, indem Fernbeziehungspaare gemeinsam ein neues Zuhause aufbauen.

Getrennte Unternehmungen, eigene Hobbys

Doch auch, wenn das nicht geht und das Haus oder die Wohnung keinen Platz für getrennte Zimmer hergibt, gebe es Möglichkeiten: «Freiraum heißt ja nicht nur wörtlich Raum, sondern steht auch symbolisch für Zeit», sagt Peter Wendl.

Er rät dazu, auch mal etwas getrennt voneinander zu unternehmen, alleine rauszugehen. «Die Challenge ist, Selbstständigkeit zu bewahren und nicht vollkommen ineinander aufzugehen», so der Therapeut. Im Idealfall pflege jeder weiter seine Freundschaften und gehe eigenen Hobbys nach.

Also: Auch wenn Paare im Honeymoon nach der Fernbeziehung nicht genug voneinander bekommen können – damit die rosarote Stimmung nicht nach ein paar Monaten kippt, sollten sie sich von Anfang an auch Freiräume lassen.