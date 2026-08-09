Das Schauspiel-Pärchen Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bekommen zum dritten Mal Nachwuchs. Die Schauspielerin will aber noch ein Weilchen drehen.

Potsdam (dpa) – Serien-Darstellerin Chryssanthi Kavazi («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram postete die 37-jährige Schauspielerin ein Bild mit Babybauch, der von ihrem Ehemann, dem Schauspieler Tom Beck (48, «Alarm für Cobra 11»), geküsst wird. Die beiden hatten vor zwei Jahren ihr zweites Kind bekommen.

«Gemeinsam sind sie bereits Eltern eines Sohnes, der 2019 geboren wurde, und einer Tochter, die 2024 zur Welt kam», hieß es vom Sender RTL. Das Kollegenpaar ist seit August 2018 verheiratet. Kavazi nahm unter anderem 2023 auch an der RTL-Tanzshow «Let's Dance» teil.

«Unser Glück könnte kaum größer sein – wir freuen uns riesig auf unseren Familienzuwachs», sagte die Schauspielerin laut RTL. Nach ihrem Urlaub kehrt sie zunächst ab Mitte August wieder ans Set zurück. Sie werde noch «viele Monate in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen sein, bevor sie in ihre Babypause startet».