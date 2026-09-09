Magdeburg lässt Norwegens Meister Kolstad in der Champions League keine Chance und übernimmt die Tabellenführung in Gruppe F. Auch U18-Europameister Tim Thielicke trifft bei seinem CL-Debüt.

Magdeburg (dpa) – Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Champions League gestartet. 5.558 Zuschauer sahen in der heimischen Getec-Arena ein 37:22 (19:12). Bester SCM-Werfer war Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern.

Beim SCM stand Magnusson nach Infekt wieder im Kader, saß zunächst aber auf der Bank. Im Tor begann Dominik Kuzmanovic in seinem ersten Champions-League-Spiel überhaupt. Die Partie begann zäh, beide Teams vergaben zahlreiche Angriffe, doch der SCM sicherte sich eine frühe Zwei-Tore-Führung.

Magdeburger Zwischensprint vor der Pause

Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung schon vier Treffer, doch Kolstad nutzte Magdeburger Unkonzentriertheiten im Angriff zum Anschlusstreffer (7:6/15.). Die Partie blieb lange Zeit eng, erst in den Schlussminuten warf der SCM den Pausenvorsprung heraus.

Auch in Unterzahl baute Magdeburg den Vorsprung zu Beginn der zweiten Halbzeit aus, weil Kolstad mehrfach nur das Gebälk statt ins Tor traf – oder an Kuzmanovic scheiterte. Magnusson schraubte den Vorsprung auf zehn Treffer (24:14/41.). Die Gäste aus Norwegen konnten der Magdeburger Qualität nichts mehr entgegensetzen und der SCM blieb bis zum Schlusspfiff konsequent. Auch U18-Europameister Tim Thielicke trug sich noch in die Torschützenliste ein.