Bei Olympiakos Piräus gerät Bayer Leverkusen früh ins Hintertreffen und verliert schließlich 0:2. Die Werkself bleibt damit in diesem Jahr weiter sieglos. Nun droht das Aus in der Königsklasse.

Piräus (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den verkorksten Jahresstart auch in der Champions League fortgesetzt und bei Olympiakos Piräus mit 0:2 (0:2) verloren. Der Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand droht damit das Aus in der Königsklasse.

Vor rund 33.000 Zuschauern erzielten Costinha (2. Minute) und Mehdi Taremi (45.+1) die Tore für den griechischen Meister. Leverkusen tat sich gegen hoch pressende Griechen schwer und blieb immer wieder in der kompakten Defensive hängen. Bayer kam zwar zu einigen Torchancen, scheiterte aber immer wieder an Torwart Konstantinos Tzolakis.

Bei nur noch einem verbleibenden Spieltag in der Ligaphase verharrt die Werkself damit bei neun Punkten und steht im letzten Spiel gegen Villareal unter Zugzwang. Im vergangenen Jahr brauchte es mindestens elf Punkte für einen Platz unter den ersten 24 und die Teilnahme an den Play-offs. Auch in der Bundesliga hatte Bayer die ersten beiden Spiele des neuen Jahres verloren.