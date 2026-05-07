Titelverteidiger SC Magdeburg reist zum vierten Mal in Serie zum Final Four der Champions League im Handball nach Köln. Gegen Szeged gewinnen die Magdeburger auch das Viertelfinal-Rückspiel deutlich.

Magdeburg (dpa) – Titelverteidiger SC Magdeburg hat sich zum vierten Mal in Serie für das Final Four der Champions League in Köln qualifiziert. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Ungarns Vizemeister Pick Szeged siegten die Elbestädter in der mit 6.437 Zuschauern ausverkauften Getec Arena mit 45:37 (23:19). In der Gesamtrechnung hieß es 80:65. Bester Magdeburger Werfer war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren.

Das Hinspiel hatten die Magdeburger mit sieben Toren Vorsprung gewonnen und auch im Rückspiel führte der SCM schnell (5:2/6.). Die Gäste versuchten sich an einer offensiven Deckung, doch der SCM nutzte die Lücken. Zwar parierten Roland Mikler und Tobias Thulin im Tor einige Würfe, doch das änderte nichts am Spielverlauf – Szeged konnte nicht verkürzen. Stattdessen brachten die Ungarn Härte ins Spiel – Mario Sostaric sah nach einem Schlag die Rote Karte (30.). Zur Pause führte Magdeburg in der Gesamtabrechnung mit elf Treffern.

In Unterzahl verkürzten die Gäste nach dem Seitenwechsel auf zwei Treffer, als der SCM defensiv unkonzentriert wirkte. Offensiv lief es besser und so hielt Magdeburg seinen Vorsprung bei drei Treffern (28:25/36.). Dem Spiel fehlte phasenweise die Struktur, wovon sich die Elbestädter wenig stören ließen und wieder auf fünf Treffer davonzogen. Spätestens jetzt stand fest, dass der SCM erneut zum Final Four nach Köln reist.