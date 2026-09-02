Gianni Infantino hat immer mehr Menschen aus der Fußball-Branche gegen sich. Auch Bayer-Boss Fernando Carro stellt sich offen gegen den FIFA-Präsidenten - und sinniert über einen möglichen Nachfolger.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat sich in der Debatte um die umstrittene Amtsführung des FIFA-Präsidenten mit deutlichen Worten gegen Gianni Infantino gestellt. «Wir führen jetzt einen Kampf gegen Infantino – und den müssen wir gewinnen», sagte der 62-Jährige der «Sport Bild». Der Fußball-Weltverband brauche Veränderung, eine verlässliche Führung und eine echte Wahl bei der Abstimmung über den künftigen Präsidenten im März. «Ein „Weiter so“ mit Infantino sehe ich nicht, das wäre das schlechteste Ergebnis», sagte Carro.

Wer den massiv in der Kritik stehenden Amtsinhaber ersetzen soll, lässt Carro allerdings offen. Die Suche nach einem Kandidaten werde «auf jeden Fall eine Herausforderung», sagte Carro. Es brauche einen Bewerber, «der auch außerhalb von Europa überzeugt und Mehrheiten gewinnen kann», sagte der Spanier. «Meine Vermutung ist: Es wird am Ende ein nicht-europäischer Kandidat, der aber von Europa unterstützt wird.»

Infantino steht massiv unter Druck – nicht nur, aber vor allem wegen seines letztlich gescheiterten Plans, WM-Rechte für eine Milliardensumme an private Investoren zu verkaufen. Signale dafür, dass der 56-Jährige, der seit 2016 an der Spitze der FIFA steht, an einen Rückzug denken würde, sind nicht zu erkennen.