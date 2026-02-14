Filmfestspiele
Wird er der neue 007? Das wird momentan in einigen Medien spekuliert. Callum Turner reagiert in Berlin auf Bond-Gerüchte.

Berlin (dpa) – Der britische Schauspieler Callum Turner hat ausweichend auf Spekulationen reagiert, er könne der nächste James Bond werden. «Ich werde das nicht kommentieren», sagte Turner, der an diesem Sonntag 36 Jahre alt wird, auf eine Frage der dpa in Berlin.

In britischen Medien wurde spekuliert, er könnte ein Kandidat für die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sein. Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen «007» Daniel Craig antreten soll.

Turner präsentiert auf der Berlinale den Film «Rosebush Pruning» (Regie: Karim Aïnouz), in dem er an der Seite von Jamie Bell, Pamela Anderson und weiteren Schauspielern zu sehen ist. Der Film läuft im Wettbewerb um den Goldenen Bären.

Bei einer Pressekonferenz zum Film war James Bond wiederholt Thema. Er werde der neue Kandidat, scherzte Schauspieler Tracy Letts. Aïnouz sagte, es sei einer seiner größten Träume, einmal einen Bond-Film zu drehen.

