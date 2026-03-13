Borussia Dortmund treibt den personellen Umbruch voran. Nach Julian Brandt müssen auch zwei weitere Profis im Sommer gehen.

Dortmund (dpa) – Nach vier Jahren trennt sich Borussia Dortmund im Sommer von Ex-Nationalspieler Niklas Süle. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga werde den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Innenverteidiger nicht verlängern, teilte der Verein mit.

Neben Süle muss auch Mittelfeldspieler Salih Özcan gehen. «Wir haben mit beiden in dieser Woche sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen», sagte BVB-Boss Lars Ricken den «Ruhr Nachrichten». Zuvor hatten die Dortmunder bereits die Trennung von Offensivmann Julian Brandt verkündet.

Der 30 Jahre alte Süle, der zwischen 2016 und 2023 insgesamt 49 Länderspiele bestritt, war im Sommer 2022 vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum BVB gewechselt. Nun endet seine Zeit in Dortmund, obwohl mit Emre Can (Kreuzbandriss) ein Innenverteidiger langfristig ausfällt. Sowohl Süle als auch der Verein hätten das Gefühl gehabt, «sich im Sommer anders auszurichten», sagte Ricken.

Schlotterbeck-Zukunft weiter ungewiss

Der Abgang von Süle dürfte die Transferplanungen des BVB nachhaltig beeinflussen – zumal die Zukunft von Nationalspieler Nico Schlotterbeck weiter offen ist. Man sei in einem «guten, vertraulichen Austausch. Das zeigt die gegenseitige Wertschätzung, denn wir sind da total klar. Wir haben eine gemeinsame Erwartungshaltung und nach der handeln wir auch», berichtete Ricken.

Schlotterbecks Vertrag läuft noch bis 2027. Bisher hat der 26 Jahre alte Abwehrspieler ein Angebot zur Verlängerung seines Arbeitspapiers noch nicht angenommen. Sollte dies bis zum Saisonende nicht geschehen, könnte ihn der Verein womöglich verkaufen, um sich eine hohe Ablösesumme zu sichern.