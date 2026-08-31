Vor der ersten Pokalrunde in Hamburg will Dortmunds Niko Kovac noch nicht zu viel zum Personal sagen. Wer in der Partie beim Oberligisten zwischen den Pfosten stehen wird, verriet der Trainer aber.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund geht mit Ersatzkeeper Alexander Meyer in die erste Runde im DFB-Pokal. Das verriet BVB-Trainer Niko Kovac vor der Partie beim Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (HEBC) am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL und Sky). Stammkeeper Gregor Kobel werde nicht mit dabei sein. «Alles andere lasse ich mir noch offen», sagte der Coach, betonte aber zugleich: «Wir werden dem einen oder anderen die Möglichkeit geben.»

Die Partie beim Oberligisten will Kovac keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Es bestehe immer die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen, sagte der 54-Jährige. «Das darf man im Pokal nicht, egal wer der Gegner ist.» Dem Hamburger Team wolle man den nötigen Respekt entgegenbringen. «Deswegen wird jeder einzelne Spieler auch wissen, dass er ans Maximum gehen muss, weil wir wollen das Spiel relativ frühzeitig am besten entscheiden.»

Im Hamburger Volksparkstadion, für das mehr als 40.000 Tickets verkauft sind, sieht Kovac indes eher einen Vorteil für seinen Verein. «Ein großes Stadion hilft eher der Erstliga-Mannschaft als der Fünftliga-Mannschaft», sagte der Kovac. Der HEBC sei dreimal beobachtet worden. «Es ist etwas Besonderes für sie. Ein oder zwei Jungs, die beim HSV arbeiten, spielen dort und waren am Wochenende bei uns im Stadion. Das ist doch schön.»