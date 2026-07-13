BVB-Boss Carsten Cramer schwärmt über Jürgen Klopp als möglichem neuen Bundestrainer. Dabei traut er ihm mehr als nur Sportliches zu.

Dortmund (dpa) – Aus Sicht von Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer könnte Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer eine Wirkung über den Fußball hinaus haben. «Nennen Sie mir ein Argument, das gegen ihn spricht. Ich würde mich sehr freuen, wenn der DFB und Jürgen Klopp zueinanderfänden», sagte Cramer im «Kicker»-Interview. «Ich glaube, er verkörpert sehr viel von dem, was dem Fußball, aber auch unserem Land fehlt. Mit ihm könnte ein positiver Ruck entstehen, der vielleicht sogar über den Sport hinausgeht.»

Der frühere Dortmunder Coach Klopp hat bereits eine Grundsatzvereinbarung mit den Bossen des Deutschen Fußball-Bunds um Präsident Bernd Neuendorf und Cramers BVB-Vorgänger Hans-Joachim Watzke erzielt. Eine Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull steht aber noch aus.

Cramer über Klopp: Logische und extrem nachvollziehbare Wahl

«Er ist nicht nur ein fantastischer Fußballtrainer, sondern ein begeisterungsfähiger Mensch, er vereint Zuversicht und Kompetenz», sagte der 57 Jahre alte Cramer. «In Dortmund haben wir natürlich ohnehin die höchste Wertschätzung für ihn. Das wäre die logische, schlüssige und extrem nachvollziehbare Wahl.»

Klopp würde als Bundestrainer auf Julian Nagelsmann folgen. Dieser hatte nach dem deutschen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay seinen Rücktritt erklärt.