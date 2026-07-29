Osaka (dpa) – Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer hat die Investoren-Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino deutlich kritisiert. «Für mich ist es unerklärlich, warum die FIFA diesen Schritt gehen möchte. Ich verstehe die Beweggründe für diese Pläne nicht», sagte der Geschäftsführer, der sich mit dem BVB derzeit auf Japan-Reise befindet.

Cramer ergänzte: «Nicht nur mein erster Eindruck, sondern auch das erste Feedback darauf ist überhaupt nicht positiv. Warum meint die FIFA, das Rad neu erfinden zu müssen? Für mein Empfinden ist dieser Vorstoß überhaupt keine gute Idee.»

UEFA: «Grenze überschritten»

Nicht einmal zwei Wochen nach dem WM-Finale in den USA hatte der Fußball-Weltverband mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils seiner kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen.

Die UEFA kommunizierte bereits deutlich ihre Ablehnung. «Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fußball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften», teilte die Europäische Fußball-Union mit. Der Dachverband nehme die Sache sehr ernst.